O Banco Mercedes-Benz acaba de disponibilizar condições especiais na aquisição do extrapesado Atron, até o próximo dia 30 de abril. Entre as facilidades estão entrada de 20% do valor do caminhão, taxa de juros de 0,89% ao mês e prazos que podem variar de 24 a 60 meses. As condições são exclusivas para veículos ano/modelo 2017 e estão sujeitas à análise de crédito pelo Banco Mercedes-Benz.

O objetivo da campanha é atender desde o empresário que precisa renovar a sua frota até aquele profissional que planeja adquirir o seu primeiro caminhão zero quilômetro.

Além do CDC, os frotistas e os motoristas autônomos também podem adquirir o Mercedes-Benz Atron pelo Finame TJLP (Taxas de Juros de Longo Prazo). Nessa modalidade de crédito, o prazo de financiamento é de até 60 meses e carência de até seis meses para os clientes que se enquadrarem nas regras definidas pelo BNDES.