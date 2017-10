O Banco Mercedes-Benz prorrogou até o dia 31 de outubro a condição especial de financiamento lançada na Fenatran, que oferece financiamento em CDC com entrada de 20%, taxa de 0,79% ao mês para contratos de 48 meses e carência de cinco meses.

A ação vale para toda a linha de caminhões da marca, exceto para os extrapesados, e permite ao cliente pagar a primeira parcela somente em abril de 2018.

O Banco oferece também outras opções de financiamento como Finame TJLP (Taxas de Juros de Longo Prazo), Leasing Financeiro e Leasing Operacional.

No Finame, o prazo de financiamento é de até 60 meses, com carência de até seis meses para os clientes que se enquadrarem nas regras definidas pelo BNDES. Já o Leasing Operacional funciona como um aluguel: o frotista paga somente pelo período de uso do bem, com a vantagem de ter parcelas pré-fixadas. Ou seja, o valor é igual durante toda a vigência do contrato, que pode ser de 24, 36 ou 48 meses.