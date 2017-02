O banco Mercedes-Benz, instituição financeira focada em suportar as vendas de caminhões, ônibus, vans e outros produtos da fabricante alemã de veículos, se destacou como o banco que liberou maior valor de recursos do Finame em 2016. No total, foram repassados R$ 1,56 bilhão para financiar a compra de 11.473 veículos pesados. Em segundo e terceiro lugar na liberação de crédito do Finame ficaram os bancos Bradesco e Itaú, respectivamente.

O presidente do banco no Brasil, Bernd Barth, disse que o crescimento de 2,6% acima de 2015 foi modesto, porém colocou a instituição no topo do ranking de repasses do Finame no ano passado. O executivo acrescentou ainda que a instituição disponibiliza todo os produtos de financiamento e seguros.

“Essa liderança comprova que estamos cumprindo nossa missão, que é trabalhar em conjunto com a fábrica e a rede de concessionários para garantir mais agilidade nos processos de repasses de Finame”, acrescentou. Ele lembrou que 2016 foi um ano em que as instituições financeiras se mantiveram um pouco mais conservadoras na oferta de crédito do Finame.

Outro destaque citado pelo executivo é que os negócios envolvendo ônibus atingiram o valor de R$ 461,5 milhões ano passado, volume 62,2% maior do que o registrado em 2015, quando o valor total atingiu a marca de R$ 248,8 milhões.

Suas perspectivas para este ano é de uma possível retomada do mercado a partir do segundo semestre, provocando um leve crescimento da economia. “Acreditamos que é pouco provável repetir um ano tão fraco como foi 2016. Achamos que teremos programas de financiamento um pouco mais favoráveis, porém não esperamos milagres”, concluiu.

O diretor comercial do banco Mercedes, Diego Marin, disse que do total liberado para o Finame em 2016, R$ 900 milhões foram destinados ao financiamento de caminhões e ônibus da marca. “Mais da metade das vendas são financiadas, sendo praticamente 80% pelo Finame. Ele citou ainda que o banco trabalhou todos os segmentos, atendeu autônomos, frotistas, dentro e fora da concessionária, com atendimento especializado em varejo e frotas.

A diretora de operações do banco, Tatiana Silva, disse que no ano passado houve muita readequação de crédito de clientes com problemas de fluxo de caixa. “Procuramos atender às necessidades dos clientes porque queremos eles conosco no futuro, porque uma hora o Brasil vai retomar o crescimento”, concluiu a executiva.