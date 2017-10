A premiação Best Truck 2017/2018 teve o sorteio dos prêmios aos participantes realizado nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2017, às 11h, no Posto Graal 56, no Km 56 da Rodovia dos Bandeirantes.

Conforme regulamento da promoção, três prêmios foram sorteados: Smartphone Samsung Galaxy, Smart TV LED 40 e Tablet Samsung Galaxy. E os sorteados, respectivamente, foram: Luciano Alves Patrocínio, de Paraguaçu (MG), Daniel da Conceição de Amorim Santos, do Rio de Janeiro (RJ) e Ericks Barbosa Coimbra, de São João do Piauí (PI).

A identificação dos ganhadores na apuração foi acompanhada por empresa de auditoria externa especialmente contratada para este fim, de reconhecida capacidade e idoneidade para realizar esse tipo de trabalho, que avaliou os cupons sorteados, com decisão soberana sobre a sua validade e elaborou a respectiva Ata da Apuração.

Parabéns aos ganhadores dos prêmios do Best Truck 20172018. E fique por dentro de tudo sobre o Prêmio Best Truck, que terá a cerimônia de premiação dos veículos e marcas mais votadas no dia 19 de outubro de 2017, durante a Fenatran, no São Paulo Expo.

O Best Truck, a partir deste ano, passou a ser promovido pelas revistas TRANSPORTE MUNDIAL e O Carreteiro, publicações da GG Mídia, e Programa de TV Pé na Estrada.