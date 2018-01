O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) acaba de anunciar novas condições de financiamentos para micro, pequenas e médias empresas comprarem implementos rodoviários no ambiente do Finame.

A parcela financiável foi ampliada para até 100% do valor do bem. Antes banco limitava o financiamento a 80% do valor do equipamento com juros de 7,5% ao ano. O prazo de pagamento dos novos financiamentos será de até dez anos, com carência de até dois anos.

A nova condição também substitui a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) pela TLP (Taxa de Longo Prazo) como referencial nos financiamentos. Ela vale para os contratos assinados a partir de 1º de janeiro de 2018. A nova taxa seguirá inicialmente os mesmos patamares da TJLP sendo gradualmente ajustada até se igualar aos juros de mercado em cinco anos.

Outra medida tomada pelo banco em apoio às MPMEs foi a prorrogação do BNDES Giro até 31 de dezembro de 2018. Essa linha de crédito supre a necessidade de capital de giro das empresas garantindo a continuidade de suas operações. “Esse suporte é importante porque deverá auxiliar na sustentação das MPMEs duramente atingidas pela crise geral da economia”, diz Mario Rinadl, diretor Executivo da ANFIR. O volume de recursos do BNDES Giro é de R$ 32 bilhões, sendo R$ 27 bilhões para operações indiretas e R$ 5 bilhões para operações diretas.

A indústria de implementos rodoviários fechou o ano de 2017 com retração de 2,42%. De janeiro a dezembro o setor entregou ao mercado 60.497 unidades ante 61.996 produtos em igual período de 2016. O setor Leve (Carroceria sobre Chassis) totalizou de janeiro a dezembro de 2017 a entrega ao mercado de 35.569 unidades, contra 38.809 produtos em 2016. Isso representa retração de 8,35%. Já o segmento Pesado (Reboques e Semirreboques) manteve sua espiral de crescimento e fechou o ano com resultado positivo de 7,51%. No período a indústria entregou 24.928 unidades ante 23.187 produtos em 2016.