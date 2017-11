A Bosch está comemorando 10 anos de produção do Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) no Brasil. Desde o início de funcionamento da linha, em 2007, foram produzidos mais de seis milhões de unidades do equipamento em território nacional.

De acordo com um estudo realizado pelo lnsurance lnstitute for Highway Safety (llHS), a utilização de freios ABS pode diminuir em até 37% o risco de acidentes fatais, já que impede o travamento das rodas em frenagens bruscas e permite que o motorista tenha total controle do volante e possa desviar de obstáculos.

A partir de 2015 a Bosh iniciou também a linha de produção do Programa de Estabilidade Eletrônica (ESP®) no mercado nacional. A tecnologia ajuda a elevar ainda mais a segurança nas estradas, especialmente em pistas escorregadias, já que o sistema mantém o veículo seguro ao fazer uma curva em alta velocidade ou um desvio de emergência.

O ESP® é um sistema de segurança ativa que ajuda evitar até 80% os acidentes causados por derrapagens. Pesquisas em todo mundo comprovam que o ESP® representa o que há de mais moderno em tecnologia de segurança ativa. Inclusive as Nações Unidas consideram a tecnologia uma das maneiras mais eficientes de reagir contra o crescente número de mortes nas estradas. Por esse motivo, cada vez mais países estão exigindo que os automóveis novos saiam da fábrica com o sistema como equipamento padrão.