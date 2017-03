Na América Latina, o Brasil é líder na taxa de roubo de cargas e está entre as mais altas do mundo, segundo a BSI Supply Chain Services and Solutions. Outro relatório que destaca a situação de degradação que estamos vivendo é do JCC Cargo Watchlist, que mostra como o Brasil passou a ser reconhecido como uma área de alta periculosidade, perdendo para países em guerra, como a Síria, a Líbia e o Iraque.

Em 2016, o Rio de Janeiro registrou 9.862 casos de roubo de mercadorias, enquanto São Paulo contou com 9.943 casos do crime.

Confira quais fatores têm favorecido para o amento da recorrência da atividade de roubo de cargas, tais como: