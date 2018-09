Durante a sua participação no IAA, em Hannover, na Alemanha, a Mercedes-Benz anunciou a chegada do Axor 3131 8×4, autônomo que foi desenvolvido em parceria com a Grunner Tec, localizada em Lençóis Paulista, interior de São Paulo, para operar na colheita de cana.

O caminhão, que originalmente é um 6×4, nessa operação, para ficar mais produtivo, ganhou tração 8×4.

O modelo roda 24 horas na colheita de cana. Contudo, com essa tecnologia, a produtividade do cliente saltou de 69 t para 117 t por hectares colhidos.

Segundo Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO para a América Latina, no negócio de cana, antigamente se perdia aproximadamente 10% da produção total por causa do pisoteio de grãos.

Com a nova tecnologia autônoma, as vantagens são 50% de redução no consumo de combustível, 40% menos uso de lubrificantes e 30% de redução dos custos com manutenção e peças.

Essas vantagens já trazem bons números para a Mercedes-Benz. A Agro Cana possui dois Axor 3131 rodando com essa tecnologia. Além disso, a Mercedes negocia mais 16 unidades para operação no interior de São Paulo e Sul de Goiás, e 20 com intenções de compra.