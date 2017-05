A Braspress inaugurou o primeiro Sorter de sua filial em Curitiba. O equipamento tem 1.250 metros de esteiras transportadoras e oferece 11 rampas de entrada e 36 de saída, operando com a capacidade de 140 volumes por minuto e 8.400 volumes por hora.

“Este Sorter propicia muito mais velocidade na distribuição para os bairros de Curitiba e na distribuição de Curitiba para todo o país. Com o Sorter, nós conseguiremos carregar e descarregar diversas carretas de forma simultânea e o comércio de Curitiba estará abastecido antes das 11h”, explicou o diretor presidente da Braspress e vice-presidente da NTC&Logística, Urubatan Helou.

Originalmente o Sorter estava locado na matriz da Braspress, em Vila Guilherme (SP). “Como nós ampliamos nossa matriz e investimos em um novo Sorter, decidimos transferir o antigo para Curitiba, região importante para o transporte de cargas”, explicou o diretor de desenvolvimento e novos negócios da Braspress e presidente do Setcesp, Tayguara Helou.

O que é um Sorter?

Um Sorter (do inglês to sort) é uma esteira de separação que tem como finalidade distribuir os materiais para as suas rotas corretas, evitando expedição indevida. O equipamento encaminha o material de acordo com sua rota para a doca correta. Caso ocorra alguma irregularidade na leitura e separação do volume na esteira, o produto segue para uma área neutra.