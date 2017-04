A Bridgestone acaba de apresentar ao mercado novo produto voltado para os usuários de pneus radias rodoviários. Trata-se do M736, elaborado para o eixo de tração e para ser usado em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância. De acordo com a fabricante, o produto vem para atender a demanda do mercado por produtos com maior recapabilidade e menor custo por quilômetro.

O novo pneu está disponível para comercialização nas medidas 295/80R22.5 e 275/80R22.5. Além disso, o M736 já nasce em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), que tem o objetivo de fornecer informações uteis de desempenho dos pneus aos consumidores que influenciem na decisão de compra. Sua classificação em resistência ao rolamento é “E”, na aderência ao molhado “C” e ruído ele indica 74 dB.

“Com o uso das mais recentes tecnologias, o M736 oferece maior quilometragem excelente índice de recapabilidade, desgaste uniforme e melhor aderência em piso molhado. Todas estas qualidades resultam numa significativa redução de custos operacionais de nossos clientes”, comenta Concheta Feliciano, diretora de marketing.