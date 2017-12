A Bridgestone acaba de completar 20 anos de operações do seu campo de provas no Brasil. O centro de testes, localizado na cidade de São Pedro – SP, foi planejado para atuar no desenvolvimento de todos os tipos de pneus da companhia e realizar avaliações completas de veículos automotivos. Desde a inauguração do campo, foram avaliados no local mais de 3.000 veículos em 10.800 jogos de pneus de carros de passeio, caminhonetes e caminhões.

As avaliações técnicas são feitas com testes práticos e de forma padronizada nas diversas pistas do campo de provas. O centro técnico possui a pista de frenagem e hidroplanagem que são utilizadas para medições de distância de parada e aquaplanagem em linha reta e em curva. Já a pista de dinâmica veicular, ruído, vibração e aspereza são para testes do comportamento dos pneus na dinâmica do veículo, conforto e ruído. Enquanto a pista de dirigibilidade serve para avaliar o comportamento dos pneus no veículo em condições de velocidade acentuada em curvas.

A unidade realiza cerca de quatro testes por semana e recebe pneus de todas as fábricas da Bridgestone do Brasil, além das outras unidades da América do Sul. “Nestes 20 anos de atuação, desenvolvemos testes inovadores que melhoram a qualidade e a eficiência dos pneumáticos. Buscamos sempre o maior desenvolvimento técnico, aprimoramento e refinamento das avaliações e testes e melhor aproveitamento do potencial humano, pois este é o usuário final do produto aqui desenvolvido”, finaliza Mario Pinheiro, gerente geral do campo de provas da Bridgestone.