A Bridgestone está patrocinando o projeto Recicla Pneus, exposição itinerante, promovida pela Cultura Sustentável, que apresenta como transformar pneus em brinquedos e ensina a importância do descarte consciente.

Fruto do trabalho e pesquisa do artista Daniel Beato, o projeto conta com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural – ProAC e ficará no Raposo Shopping até o dia 06 de março de 2017.

A mostra apresenta diversas maneiras de reaproveitar o pneu inservível. O principal objetivo é conscientizar o público da responsabilidade com o meio ambiente.

No Brasil, o setor de pneumáticos promove a logística reversa dos pneus produzidos no País. Desde 1999, 3 milhões de toneladas de pneus inservíveis já foram coletadas e destinadas adequadamente – o equivalente a 600 milhões de pneus de passeio.

Para Rodrigo Hallack, gerente de Assuntos Corporativos da Bridgestone, “o apoio ao projeto Recicla Pneus é uma forma de conscientizar a sociedade sobre as possibilidades de destinação do pneu após o seu uso convencional e promover a responsabilidade pós-consumo”.

O pneu inservível é utilizado como combustível alternativo na fabricação de cimento, diminuindo a emissão de CO2, também pode ser aplicado em pisos de quadras poliesportivas, na pavimentação de estradas, na fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos industriais, além de tapetes para automóveis.

A exposição será realizada no Raposo Shopping, rodovia Raposo Tavares, km 14,5, até o dia 6 de março, das 10h às 22h.

Sobre Daniel Beato

Daniel Beato, Ecodesigner de Produto, iniciou o desenvolvimento de tecnologias artesanais com reaproveitamento de pneus em 2001, ainda na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Desde então se dedica a criação de peças que ressignificam a utilização principal do pneu. O resultado desses anos de trabalho pode ser visto pela primeira vez nesta mostra autêntica e espontânea.