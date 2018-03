A Btec da Casa Brasdiesel, do Rio Grande do Sul, venceu a final nacional do Top Team, competição mundial realizada pela Scania para valorizar e incentivar a capacitação dos profissionais de serviços da rede de concessionárias.

Com a vitória, a Btec será a representante do Brasil na final regional, que será realizada nos dias 15 e 16 de junho, em São Bernardo do Campo/SP. Os dois primeiros colocados dos oito países concorrentes (Brasil, Chile, Argentina, México, Uruguai, Peru, África do Sul e Quênia) estarão classificados para a final internacional nos dias 6 e 7 de dezembro, na Suécia, que será decidida entre 12 equipes.