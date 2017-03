A conectividade e a busca por combustíveis alternativos estão mudando rapidamente o perfil do transporte rodoviário de cargas em todo o mundo. As transformações têm partido principalmente dos grandes fabricantes de caminhão, os quais entendem que é preciso estar mais próximo do transportador, para ajudá-lo a ser mais rentável; que os caminhões sejam cada vez menos poluentes e as operações de transporte se tornem mais eficientes.

A Scania, por exemplo, convidou um grupo de jornalistas para conhecer sua nova geração de caminhões na Europa e também toda a tecnologia que tem disponível para o setor de transporte e suas opções e visão em relação aos combustíveis alternativos que vão reduzir o consumo de diesel já a partir dos próximos anos. São elas a eletricidade, bIodiesel, gás e ethanol.

“Queremos ser reconhecidos como os verdadeiros parceiros do transportador na transição para o transporte sustentável. Sabemos que a atividade produz CO2 e temos de ser também parte da solução do problema”, disse Christopher Podgorski, vice-presidente de caminhões da Scania no mundo.

Texto e vídeo João Geraldo, editor da Revista O Carreteiro, que viajou à Suécia a convite da Scania