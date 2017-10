O IPTC – Instituto Paulista do Transporte de Carga, em parceria com o Setcesp, lançou o Caderno Técnico de Restrições de Circulação na Grande Região Metropolitana de São Paulo. O caderno surgiu da necessidade de centralizar todas as informações referentes as restrições de circulação de veículos de carga e, também, entender os tamanhos que as prefeituras consideram para o VUC (Veículo Urbano de Carga).

No total, 57 municípios foram pesquisados, dos quais 26 possuem algum tipo de restrição à circulação de caminhões ou carregamento/descarregamento de cargas. Estas restrições estão classificadas em 4 tipos: as zonas de máxima restrição, as vias estruturais restritas, os rodízios e as restrições nas zonas residenciais.

Todas as atualizações do Caderno Técnico ficarão disponíveis no site do IPTC: www.itpcsp.com.br/restricoes

Confira a entrevista com Tayguara Helou, presidente do Setcesp: