A PRF acaba de divulgar o balanço da operação Corpus Christi 2017 das rodovias federais de São Paulo. O foco da fiscalização foi o combate ao excesso de velocidade, alcoolemia e outras condutas de risco ao volante.

Durante os cinco dias de fiscalização (14 a 18 de junho), foram registrados 18 acidentes sem vítimas, 38 acidentes com feridos e 02 acidentes com morte, totalizando 58 acidentes, que deixaram 57 pessoas feridas, sendo 07 delas graves, e 03 mortas.

No ano passado, 2016, foram registrados 37 acidentes sem vítimas, 44 com feridos e 04 com mortes, totalizando 85 acidentes, nos quais, 74 pessoas ficaram feridas e 04 morreram. No comparativo, houve redução de 33% no número de acidentes, 25% no número de mortos e 23% no número de feridos.

Durante os cinco dias de operação foram fiscalizados 6.221 veículos e 6.415 pessoas. Foram lavrados 2.467 autos de infração. 79 pessoas foram flagradas sem usar o cinto de segurança, 35 fazendo uso de telefone celular e 123 ultrapassando em locais proibidos. O excesso de velocidade mais uma vez chama a atenção, quase 20 mil veículos foram flagrados acima da velocidade máxima permitida em todas as rodovias federais que cortam o estado de São Paulo. Foram 18.999 flagrantes registrados pelos radares portáteis da PRF, fora os números dos radares fixos espalhados pelas rodovias.