A PRF divulgou que durante a Operação Semana Santa 2017 realizada no Estado de São Paulo, queda de 47% no número de acidentes e 40% no de mortos.

Em todas as rodovias federais que cortam o Estado, foram registrados 48 acidentes, com três mortos e 48 feridos. Seis foram considerados graves, aqueles com feridos graves ou mortos.

Em 2016, neste mesmo período, foram registrados 91 acidentes, cinco mortos e 66 feridos.

Durante os quatro dias de feriado foram realizados 2.108 testes do bafômetro. Do total, 37 foram autuados e seis foram presos por dirigir sob influência de álcool.

Outra ocorrência fiscalizada pela PRF, foi o excesso de velocidade. Mais de 13 mil veículos flagrados em velocidade acima da máxima permitida.