Policiais militares da equipe de busca e apreensão do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), que atua no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), apreenderam um carro-forte com R$ 7 milhões em multas. Grande parte das infrações é por desrespeito ao rodízio e não indicação de condutor em caso de pessoa jurídica.

A apreensão ocorreu na última sexta-feira (16/03), na avenida Aricanduva, zona leste de São Paulo, por volta das 17h. O veículo não estava licenciado e foi removido ao pátio e poderá ir a leilão. O valor arrecadado será descontado do total de débitos e o restante da dívida permanece em nome do proprietário.

Segundo informações do Detran.SP, são mais de 700 multas e grande parte delas por desrespeito ao rodízio de placas. O caminhão Volkswagen 8.150, fabricado em 2011, está registrado em São Paulo e pertence a uma empresa e a pessoa jurídica responsável pelo veículo não indicou o condutor que cometeu as infrações.

De acordo com a legislação federal de trânsito, quando a pessoa jurídica (a empresa) não indica o condutor que cometeu a infração, o valor da multa é multiplicado pelo número de vezes que aquela mesma infração se repetiu nos 12 meses anteriores.

Se o veículo foi multado por avanço de sinal vermelho dez vezes no último ano e a empresa não fez a indicação do motorista, será aplicada a multa de R$ 293,47 (valor original pelo tipo de infração) multiplicada por dez (quantidade de vezes em que foi cometida), totalizando R$ 2.934,70. Caso seja cometida a mesma infração pela 11ª vez, nova multa será aplicada, agora no valor de R$ 3.228,17 (293,47×11), e assim por diante.