A DAF Barigui, concessionária da rede DAF Caminhões Brasil, acaba de realizar a venda do caminhão de número dois mil produzido na unidade de Ponta Grossa, no Paraná. O modelo foi adquirido pela transportadora Transgobbi, com sede em Araquari/SC. A unidade é um modelo XF105 MY17/18 na cor Jamaica Blue. O caminhão foi vendido na versão 6×4 com motorização 510cv e cabine Super Space.

“Já são quase dois mil caminhões DAF circulando por todo o Brasil. Isso mostra o quanto a marca vem crescendo a cada ano e como estamos conquistando o nosso espaço entre os tradicionais players do mercado. Mesmo na crise seguimos aumentando nossa participação no segmento e ampliando nossas vendas. A entrega do caminhão dois mil é motivo de muito orgulho para todos nós”, diz Luís Gambim, Diretor Comercial da DAF Caminhões Brasil.