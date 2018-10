Depois de a caixa de transmissão automatizada já ser item de série em praticamente todos os caminhões estradeiros, a automática já começa a mostrar suas vantagens nos terrenos fora de estrada dos canaviais. De olho nesse nicho, a Volkswagen Caminhões e Ônibus vai oferecer de fábrica o modelo Constellation 31.280 Canavieiro com caixa Alisson 3500. Entre outras vantagens deste tipo de transmissão, consta a capacidade de arrancadas e a proteção contra recuo na partida em rampas íngremes.

Com motor de 280cv (com tecnologia EGR, que dispensa uso de Arla) e PBT técnico de 30,5 toneladas, o Constellation 31.280 tem eixo traseiro com bloqueio transversal e longitudinal (para que o caminhão enfrentar terrenos fora de estrada e atoleiros).De acordo com informações da Alisson, a combinação das seis marchas da transmissão com a relação de diferencial que foi definida em conjunto pelas engenharias das duas empresas, entrega torque final similar ao de um caminhão de maior potência, com transmissão manual.

O consultor comercial da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Caio Milani, destaca que o preço inicial do caminhão um pouco mais elevado devido ao custo da caixa, mas afirma que em médio prazo a transmissão automática justifica plenamente a sua compra. Ele destaca que comparada à caixa automatizada, nessa atividade a transmissão automatizada pode ter maiores gastos de manutenção.

Milani acrescenta que pesquisas mostraram que na aplicação off-road severa, com grande número de troca de marchas, muito anda e para e ainda transportando um grande volume de carga, a transmissão automática é mais indicada do que a automatizada. Ele disse que há algum tempo a montadora detectou a necessidade dos clientes em ter um caminhão que tivesse maior disponibilidade e melhor performance para o trabalho nos canaviais“.

Outro item destacado por Milani em relação à transmissão automática na operação no canavial está no período da colheita da cana. Ele explica que as colheitadeiras os caminhões têm de andar lado a lado com a colheitadeira em velocidade constante entre 5 km e 10 km/hora e que isso é difícil de ser realizado por um caminhão manual sem causar grandes problemas para seu sistema de embreagem.

A transmissão Allison 3500 que equipa o Constellation também vem com uma Tomada de Força (PTO) padrão para permitir que ele opere equipamentos auxiliares de energia, como bombas d’água e ferramentas hidráulicas, em uma grande variedade de aplicações vocacionais.