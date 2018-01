A DAF anunciou novidades para as versões 2018 dos modelos XF105 e do CF85. O CF85 passa a contar com o opcional do farol Skylight na cabine Space, localizado na parte superior da cabine. Já no XF105, a cabine Space contará com o opcional de defletores laterais para atender as demandas do equipamento para diferentes implementos. Além disso, todos os modelos XF105 Super Space Cab ganham painel visual madeira de série.

As versões 2018 tanto do XF105 como do CF85 passam ainda a ser ofertados de série com desligamento automático do motor. O dispositivo funciona em caso de inatividade operacional de cinco minutos (marcha lenta) em todos os veículos.