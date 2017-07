A Via Trucks, concessionária da rede DAF Caminhões Brasil, efetuou a venda de 10 caminhões modelo XF105 para a Transpedrosa, empresa com sede em Betim, Minas Gerais. Os veículos integrarão uma frota de mais de 450 conjuntos de cavalos mecânicos e implementos da transportadora.

As 10 unidades do XF105 são todas na versão 6×4, com motorização de 510 cv. Os caminhões serão destinados para o transporte de combustíveis nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil.

No mercado há 55 anos, a Transpedrosa atua com transporte rodoviário de cargas líquidas e secas, além de movimentação interna de materiais.