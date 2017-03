Mais de cem mil motores MAN D08, lançado na linha 2012 da Volkswagen Caminhões e Ônibus, circulam nas estradas latino-americanas. O maior volume desses componentes se concentrou no Brasil, mas também há vendas internacionais expressivas.

Em mercados de exportação, modelos de caminhões e ônibus com essa motorização chegam a representar a maior fatia de comercializações da marca Volkswagen. É o caso de Argentina, México e Equador. Os dois primeiros, juntamente com o Chile, são os principais destinos internacionais do D08.

Os motores produzidos no Brasil também rodam em países como Colômbia, Peru e Uruguai. No Brasil, o best-seller em caminhões dotado dessa motorização é o Constellation 24.280. Em ônibus, o posto fica com o Volksbus 17.230. Para exportação, os modelos são o Constellation 17.280 e o Volksbus 15.190.

A linha de montagem do MAN D08 no Brasil ocupa 2.500 metros quadrados e tem capacidade anual para montagem de até 45 mil motores por ano. Unidades também são importadas da Alemanha e equipam veículos exclusivos para o mercado mexicano.

Motor MAN D08

O D08 não precisa ser abastecido com Arla 32 devido à sua tecnologia EGR de tratamento dos gases. Em sua versão Euro 5, o MAN D08 está disponível em versões de quatro cilindros com potência de 190 ou 230 cv e de seis cilindros para gerar 260 ou 280 cv.

O sistema EGR (sigla para o termo em inglês de Recirculação de Gases de Exaustão) é oferecido com exclusividade pela MAN Latin America no Brasil para caminhões e ônibus. A tecnologia utiliza o princípio de reaproveitamento dos gases de exaustão através do controle eletrônico.