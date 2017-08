A SolutionA-Superbid, divisão do Superbid Marketplace especializada em Bancos, passará a oferecer nos leilões de caminhões do Banco Mercedes-Benz financiamento de até 70% do valor do veículo.

Essa modalidade de crédito será oferecida pela própria instituição, permitindo aos compradores arrematar produtos cujos valores variam entre R$ 44,5 mil e R$ 76,5 mil. O perfil do comprador deverá passar por uma análise de crédito.

Para quem pretende adquirir um veículo, há grandes vantagens neste tipo de aquisição, pois a SolutionA-Superbid faz toda a intermediação entre o banco e o cliente até a aprovação do crédito. O processo é mais ágil do que o convencional e as taxas são mais atrativas partindo de 0,99% ao mês.

Entre os destaques deste leilão, está um caminhão baú Mercedes Benz Atron 1719, 2015/2016, com lance inicial de R$ 76,5 mil. Outros itens à venda são: um cavalo mecânico Mercedes Benz Atron 1635 S, 2014, com preço inicial de R$ 71 mil e um caminhão baú Mercedes Benz Atego 2426, 2012, com valor inicial de R$ 70 mil. Os ativos estão armazenados em Duque de Caxias/RJ.