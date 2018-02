Nos próximos dias 7 e 8 de fevereiro, das 10h às 17h, na Rodovia Castello Branco, km 57 (sentido São Paulo) será realizada mais uma edição do Caminhão 100%. O programa foi desenvolvido pelo GMA – Grupo de Manutenção Automotiva, em parceria com o projeto Estrada para Saúde do Grupo CCR e fabricantes do setor automotivo. O objetivo é conscientizar os motoristas sobre a importância da manutenção preventiva.

A checagem será gratuita e serão analisados itens da parte mecânica, de segurança e de emissões dos caminhões.

A ação acontece todos os meses na Rodovia Castello Branco desde junho de 2013, mas teve início na Rodovia Presidente Dutra em 2010. De lá para cá, foram inspecionados 5.809 caminhões. Só em 2017, 687 foram avaliados. Os principais defeitos encontrados estavam relacionados à barra de direção/terminais (30%), iluminação externa (27%), cubos de roda/rolamentos (19%) e pneus (19%).