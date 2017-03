Nos próximos dias 15 e 16 de março, das 10h às 17h, será realizada mais uma edição do Programa Caminhão 100%, desenvolvido pelo GMA – Grupo de Manutenção Automotiva, em parceria com o Grupo CCR. A ação, que acontece na rodovia Castello Branco, km 57 (sentido São Paulo), irá avaliar gratuitamente, diversos componentes da parte mecânica, de segurança e de emissões de caminhões.

Os motoristas que participam das avaliações gratuitas recebem um relatório com o resultado dos itens checados, apontando o estado de cada componente.

A Nakata estará, mais uma vez, promovendo a avaliação na barra de direção. “É muito importante verificar as condições da barra de direção dos caminhões já que a quebra do componente faz com que o motorista perca o controle do veículo, podendo, assim, ocasionar graves acidentes”, afirma Jair Silva, gerente de qualidade e serviços da Nakata.

A iniciativa, que tem como objetivo conscientizar motoristas de caminhões sobre a manutenção preventiva, como forma de melhorar a segurança no trânsito, teve início, em 2010.