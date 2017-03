O Grupo Ultra, de Maceió/AL, acaba de adquiri mais onze caminhões, sendo dois VW Constellation 19.330 Titan e nove VW Constellation 19.360, todos V-Tronic.

“Vamos ampliar nossa produção em 30% este ano e por isso decidimos aumentar nossa frota com a Volkswagen, destaca Antonio Ademir Torres, gerente de Transporte e Logística da Ultra Serviços de Transporte, braço logístico do Grupo Ultra.

Torres afirma que a redução no consumo de combustível dos modelos automatizados pode chegar a 10% frente aos modelos manuais. Outro ponto destacado pelo gerente foi o conforto e a transmissão automatizada. “Nossos caminhões rodam até 25 mil quilômetros por mês, em média, e os motoristas passam cerca de quatro dias em viagem. Por isso optamos pelos caminhões V-Tronic, que conferem mais comodidade e menor desgaste físico do colaborador”.

O diretor de vendas-mercado nacional da MAN Latin America, Antonio Cammarosano, explica que a configuração V-Tronic é uma aliada do motorista, pois reduz o esforço ao volante, e também do transportador, já que preserva os componentes do veículo, reduz gastos da operação e aumenta a disponibilidade do caminhão”, comenta Antonio Cammarosano, diretor de Vendas – Mercado Nacional da MAN Latin America.

Conheça mais sobre os modelos adquiridos pelo Grupo Ultra

VW Constellation 19.330 Titan V-Tronic

Com PBT de 17,1 toneladas, o modelo tem motor Cummins ISL de 334 cv e 1.450 Nm, e transmissão V-Tronic ZF 16AS 2230 TD, de 16 marchas como opcional. O veículo conta ainda com dois tanques de combustível de 275 litros cada, totalizando 550 litros. Entre suas principais aplicações, estão como basculante, carga seca, container, furgão, frigorífico, graneleiro, plataforma carrega tudo, sider, tanque e transporte de carga viva e de veículos.

VW 19.360 V-Tronic

Indicados para composições de semirreboques com até três eixos convencionais e 1 + 2 (“Argentina”), com PBTC de até 45 toneladas (19.360), e espaçados (Vanderléia) com PBTC até 53 toneladas (25.360), os veículos estão equipados com motor Cummins ISL de 362 cavalos e 1600Nm. Ágeis e versáteis, atendem a diversas aplicações, com destaque para carga seca, furgão frigorífico, sider, tanque, entre outras. A transmissão automatizada V-Tronic ZF 16AS 2230 TD tem sistema Easy Start, que auxilia a partida do caminhão em rampa.