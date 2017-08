Mesmo após o anúncio de encerramento das manifestações neste final de semana, caminhoneiros realizaram manifestações entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira, 7, no Rio Grande do Sul, ainda há pontos de concentração de caminhoneiros em três trechos, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em Camaquã, na BR-116, houve protesto entre 19h de domingo e 1h de segunda-feira. Os caminhoneiros se concentraram em um posto de combustíveis. Os Bombeiros foram chamados para apagar o fogo em pneus. De acordo com a PRF, os pneus foram colocados no acostamento e não houve bloqueio da rodovia e alguns caminhões foram apedrejados. Outro ponto com mobilização ocorreu na BR-290, em Pantano Grande, em frente ao paradouro no quilômetro 215, quando motoristas de caminhões foram impedidos de seguir.

A PRF multou 60 motoristas por obstrução de vias durante as manifestações ocorridas entre os dias 1° e 5 de agosto em rodovias federais do Rio Grande do Sul. O valor de cada multa é de R$ 3.830,80.

PONTOS COM CONCENTRAÇÃO DE MOTORISTAS

Cristal – BR-116, km 427

Três Passos – BR- 468, km 1,0

Palmeira das Missões – BR-468, km 99