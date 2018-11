Em momento que os negócios envolvendo grandes lotes de caminhões estão acontecendo, ao ponto de as fabricas terem estendido os prazos entrega de veículos, a Mercedes-Benz anunciou nesta segunda-feira (05/11) a venda de 222 caminhões para a transportadora Transpanorama, de Maringá/PR.

Em outubro três concessionárias Mercedes-Benz do Oeste Catarinense (Sperandio, tiraram pedido de mais de 500 caminhões para o transporte de produtos frigorificados, durante a Fetranslog, em Chapecó/SC.

São 154 extrapesados Axor 2036, 53 semipesados Atego 2430 e 15 Atego médios 1726 adquiridos para operação no transporte de cargas fracionadas aos correios. De acordo com a Mercedes-Benz, todas as unidades serão entregues até o final deste ano.

Do total de caminhões que compõem o lote, dois terços são para renovação de frota e o restante para ampliação, devido à novos contratos que a empresa firmou com os Correios para operação em 17 Estados.

Cláudio Adamuccio, diretor administrativo da Transpanorama, disse que com essa compra a empresa passou a ter 350 caminhões Mercedes-Benz, o que equivale a quase 32% do total de 1.100 veículos de sua frota. A compra teve o financiamento de 80% do valor viabilizados pelo Banco Mercedes-Benz entre Finame e CDC.

“Além dos concessionários, a Mercedes-Benz também tem se aproximado dos seus clientes e isso encurta distâncias”, disse o transportador, destacando a Oficina Dedicada implantada no terminal de cargas da Transpanorama em São Paulo. “Contamos com serviços de mecânico e eletricista na nossa garagem, com peças de reposição e atendimento nos horários que precisamos”, afirmou Adamuccio.

Para o vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto Leoncini, é muito gratificante efetuar uma venda tão expressiva para a Transpanorama, que é uma das maiores empresas de transporte rodoviário de cargas do País.

Em relação à reação do mercado de caminhões, ele se encontra otimista e acredita que as vendas devem continuar acontecendo e acrescentou que se o mês de novembro apresentar o mesmo desempenho de outubro o mercado encerra o ano com 20% a acima de 2017.

O executivo da Mercedes reforça que no segmento de cargas fracionadas, assim como em todas as atividades do transporte, os caminhões da marca são amplamente reconhecidos pela força, robustez, resistência. Leoncini, acrescenta à sua lista o reduzido consumo de combustível, baixo custo operacional, disponibilidade para o trabalho e elevado nível de conforto e segurança para o motorista.