Visando um melhor atendimento e condições de trabalho, a Cargill está realizando o cadastro de motoristas pessoa física interessados em trabalhar com a Cargill Transportes, que atuará na safra de soja nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Com essa iniciativa, a empresa pretende cadastrar cerca de 1500 motoristas aptos a realizar o transporte em qualquer localidade que a Cargill Transportes atua. “Esta foi uma adequação que sempre esteve entre as prioridades da Cargill Transportes, devido a importância da figura do transportador autônomo para o setor. Por isso investimos esforços no desenvolvimento do time e agora conseguimos criar a estrutura adequada para dar esse passo”, explica Michel Roulet, gerente de transportes da Cargill. Com duração de quatro anos, esse registro não tem vínculo de preço ou volume e o motorista poderá, ainda, participar do programa de fidelidade “Roda Verde”, no qual os profissionais recebem condições comerciais diferenciadas, principalmente para os períodos de safra, quanto maior for o número de embarques. Os estados de Mato Grosso, Bahia, São Paulo e Maranhão serão os próximos a aderir a essa iniciativa. Nessas localidades, os cadastros serão realizados a partir do mês de abril. Os interessados podem entrar em contato com os escritórios da Cargill Transporte: ESTADO CIDADE CONTATO TELEFONE FIXO CELULAR GO GOIÂNIA Tobias Sampaio (62) 3269 5893 (62) 9 9838 9025 CATALÃO Rodrigo Garcia (64) 3411 1210 (64) 9 9901 7421 RIO VERDE Flavio Velho (64) 3612 4554 (64) 9 8100 4343 JATAÍ Andre Tenreiro (64) 3632 9827 (64) 9 9936 0704 ITUMBIARA Wesley Pereira (64) 2103 1210 (64) 9 9695 6662 MG UBERLANDIA Urismar Campos (34) 3218 5096 (34) 9 9270 0098 MS DOURADOS Priscila Barreto (67) 3424 5686 (67) 9 9885 6925 TRES LAGOAS Tatiana Takata (67) 3509 2677 (67) 9 9943 0446 SÃO GABRIEL DO OESTE Luciano Mariano – (67) 9 9808 7525 CHAPADÃO DO SUL Arita da Silva (67) 3562 8114 (67) 9 9958 8961 CAMPO GRANDE Jakeline Viegas (67) 3398 9127 (67) 9 9825 0366 PR CASCAVEL Rosana Oliveira (45) 3224 4196 (45) 9 9134 2484 PONTA GROSSA Adilson Rutes (42) 3225 2737 (42) 9 9998 0032 MARINGÁ Letícia Mendes – (44) 9 9185 5134 PARANAGUÁ Alexandre Portela (41) 3423 2073 (41) 9 9125 9618 RS CRUZ ALTA Marco Gomes (55) 3322 0922 (55) 9 9714 0153