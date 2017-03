A CargoX está investindo na abertura de mais três filiais no Estado do Mato Grosso, que já conta com a unidade de Sorriso. As novas unidades da transportadora estarão localizadas em Sinop, Primavera do Leste e Rondonópolis. Para essa movimentação, a companhia irá aplicar até R$10 milhões e abrir 15 novos postos de trabalho. “Nosso investimento é estratégico. Nós queremos ser a solução de escoamento para a grande parte dos produtores da região, com essa grande demanda e nossa tecnologia conseguimos um preço muito competitivo e otimizamos a produção” sinaliza Federico Vega, CEO e fundador da CargoX.

Com essa nova expansão, a CargoX espera aumentar sua presença no estado, para o executivo a região terá uma grande relevância no crescimento da empresa. “Nós projetamos que o Mato Grosso terá uma representatividade significativa em nosso faturamento ao final de 2017. Atualmente já possuímos 10 clientes no local e esperamos ampliar isso em 100% até dezembro deste ano” declara Federico.

A atual sede em Sorriso será a principal da região e servirá como centro de apoio para as demais. O plano da empresa é que os investimentos cresçam conforme o desenvolvimento local e da absorção dos clientes no modelo inovador da empresa.