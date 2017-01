A CargoX está investindo em canais na internet para compartilhar conhecimentos referente ao setor de transporte de carga. Atualmente, a empresa está atuante nas redes sociais oficiais e mantém um canal no Youtube e seu blog. Eles são alimentados regularmente com diversos temas com o objetivo de instruir o mercado por meio de informações e análises relevantes.

Para Bruno Moreira, diretor de Marketing da CargoX, esse tipo de abordagem é importante e segue a cultura da empresa de contribuir para o setor de transporte de cargas. “Estamos gerando conteúdo para o mercado através de nosso conhecimento acumulado no setor. Nossos colaboradores, que são especialista na área, são nossa maior fonte de informação.” detalha.

A empresa revela que o projeto, inicialmente, visa o compartilhamento de informações com o mercado, mas tem planos de ser transformado em cursos gratuitos com certificação inclusa. Para dar suporte à atuação da empresa, a CargoX fechou recentemente com a Rock Content, plataforma líder em marketing de conteúdo no Brasil. Ela foi criada em 2013 e já atende mais de mil clientes de variados portes e segmentos.