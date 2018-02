Durante os feriados prolongados fica ainda mais difícil para os motoristas de caminhão trafegarem pelas estradas. Fique de olho nos horários de maior concentração de veículos para tornar a sua viagem mais tranquila.

ECOPISTA: a previsão de tráfego é que entre 1,2 e 1,3 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos, de 09 a 14 de fevereiro. Ao longo do feriado prolongado, no sentido interior, a movimentação deve ser maior das 15h às 19h de 9 de fevereiro (sexta-feira) e das 8h às 12h do dia 10 (sábado). Em direção à capital, a previsão é de que o tráfego seja mais intenso entre 12h e 19h do dia 13 (terça-feira) e das 15h às 18h da quarta-feira de cinzas.

RODOVIA TAMOIOS: A operação especial terá início na sexta-feira (09), a partir das 13h, com a implantação de uma faixa adicional no trecho de Serra (do km 68 ao km 81). Esta faixa estará disponível até às 17h do sábado (10). Para o retorno do feriado, a pista de subida estará com sua configuração normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma faixa. Nos dias 09 (sexta-feira) e 10 (sábado), as obras de duplicação no trecho de Serra serão realizadas sem interferência no tráfego. Nos dias 11 (domingo), 12 (segunda) e 13 (terça-feira) as obras serão interrompidas e no dia 14 (quarta-feira), a partir das 14h, as obras retornam normalmente. Uma equipe de manutenção estará de sobreaviso para eventuais emergências.

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES: Para sexta-feira o tráfego será mais intenso entre 15h e 19h, enquanto no sábado a expectativa de maior movimento seja entre 9h e 13h. Para a viagem de retorno, o período de maior fluxo será entre 12h e 20h de terça-feira e entre 10h e 18h de quarta-feira. No domingo (11) e na terça-feira (13), das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

SISTEMA CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES: A concessionária ViaOeste espera tráfego intenso na sexta-feira entre 10h e 23h no sentido interior. E no sábado entre 07h e 17h também para quem segue para o interior. Para o retorno à Capital, na terça a previsão é de fluxo intenso entre 10h e 23h. Na quarta-feira, o pior horário será das 9h às 18h.

RODOANEL: Os períodos de maior fluxo devem ser na sexta-feira, entre 16h e 21h; e no sábado, entre 10h e 12h e 16h e 21h. Na quarta-feira entre 7h e 10h e entre 16h e 21h. Nos dias de maior fluxo, a SPMar implantará a operação papa-fila com objetivo de agilizar a venda e cobrança de cupons de pedágios, minimizando a formação de filas na aproximação da praça de pedágio do km 70 – onde se concentra o maior volume de tráfego em épocas de feriados – que proporciona o acesso à Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral.

No Trecho Oeste estima-se que cerca de 1.2 milhão de veículos utilizem a rodovia entre a próxima sexta e terça-feira. O maior movimento estará concentrado na sexta-feira, entre 15h e 21h, sentido Litoral Sul (entre Castello e Raposo). Na volta do feriado, a previsão é de tráfego normal em ambos os sentidos.

Na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, são esperados cerca de 270 mil veículos. Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Lauretino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, a expectativa é de 81 mil veículos e 60 mil veículos, respectivamente.

Previsão de dias e horários de pico:

09/02/2018 (sexta-feira) – entre 16h e 23h

10/02/2018 (sábado) – entre 6h e 16h

13/02/2017 (terça-feira) – entre 16h e 23h

14/02/2018 (quarta-feira) – entre 6h e 12h

NOVADUTRA: CCR NovaDutra realiza, a partir de sexta-feira (9/2), operação especial de orientação e atendimento aos motoristas e passageiros que utilizarão a via Dutra durante o feriado de Carnaval.

Trecho paulista: Devem deixar São Paulo pela via Dutra 315 mil veículos, entre a zero hora de sexta-feira (9/2) e a meia-noite de sábado (10/2).

Saída de São Paulo (horários de pico):

Sexta-feira (9/2) – das 16h às 20h – previsão de 10.200 veículos por hora.

Sábado (10/2) – das 7h às 13h – previsão de 8.600 veículos por hora.

Volta para São Paulo (horários de pico):

Terça-feira (13/2) – das 16h às 20h – previsão de 6.800 veículos por hora.

Quarta-feira (14/2) – das 7h às 13h – previsão de 9.300 veículos por hora.

Trecho fluminense: Devem deixar o Rio de Janeiro pela via Dutra em torno de 178 mil veículos, entre a zero hora de sexta-feira (9/2) e a meia-noite de sábado (10/2).

Saída do Rio de Janeiro (horários de pico):

Sexta-feira (9/2) – das 14h às 20h – previsão de 6 mil veículos por hora.

Sábado (10/2) – das 7h às 13h – previsão de 4.700 veículos por hora.

Volta para o Rio de Janeiro (horários de pico):

Terça-feira (13/2) – das 16h às 20h – previsão de 3.300 veículos por hora.

Quarta-feira (14/2) – das 7h às 13h – previsão de 4.500 veículos por hora.

Programe seu retorno nos dias 13 e 14/02

A CCR NovaDutra alerta os motoristas que, para maior conforto, evitem trafegar na terça-feira (13/2), das 16h às 20h, e na quarta-feira (14/2), das 7h às 13h, horário de aumento do volume de veículos na rodovia.