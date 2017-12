A CART – Concessionária Raposo Tavares- realiza no dia 8 de dezembro, mais uma edição do Saúde e Cidadania no Corredor Raposo Tavares. Serão oferecidos testes como aferição de pressão arterial e avaliação do índice glicêmico e dicas sobre iniciativas para o cuidado com a saúde.

A ação acontece das 9h às 17h nas base de Serviço de Atendimento ao Usuário – SAUs 02, no km 282 da SP-225 – Rodovia João Baptista Cabral Rennó, em Paulistânia(pista leste), SAU 04, no km 385 da SP-270 (pista Oeste)– Rodovia Raposo Tavares, em Salto Grande, SAU 10, km 571, em Presidente Prudente , e SAU 11, no km 601, em Santo Anastácio.