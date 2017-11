A organização da Copa Truck acaba de anunciar algumas novidades para a temporada 2018. A partir do próximo ano, a categoria passa a valer como campeonato brasileiro e o calendário de 2018 contará com nove datas e corridas no exterior. Para pilotos e organização, a chancela da CBA, de reconhecer a Copa Truck como campeonato brasileiro, é importante para o patrocinador e tem peso enorme.

Com formato de torneios regionais – Centro-Oeste, Nordeste e Sul/Sudeste -, a Copa Truck estreou no final de maio e teve seis rodadas duplas com vencedores independentes, sendo o que o campeão das copas será conhecido no próximo dia 17 de dezembro no encerramento da temporada em São Paulo.

O sistema de copas foi mantido e ampliado. Serão agora quatro – incluindo a Mercosul, com etapas em Buenos Aires (Argentina) e Rivera (Uruguai) – e cada uma delas funcionará como seletiva para a Grande Final marcada para dezembro em Curitiba, quando o título será definido. Três pilotos, que receberão respectivamente as copas de ouro, prata e bronze, estarão automaticamente classificados para a decisão, o que aumentará a importância de cada competição e conservará o suspense em torno do campeão até à última corrida.

Além das mudanças no campo desportivo, os promotores ressaltaram que o aspecto de entretenimento da Copa Truck será reforçado, com a ampliação das ações nos autódromos e um olhar especial para as iniciativas sociais e atrações para o público infantil. A interação com a Nação Truck por meio das mídias sociais também será cada vez mais estimulada.

CONFIRA O CALENDA DA COPA TRUCK 2018

Copa Sul

25-03 – Cascavel (Paraná)

15-04 – Guaporé (Rio Grande do Sul)

Copa Sudeste

27-05 – Curvelo (Minas Gerais)

A definir – São Paulo

Copa Centro-Oeste

29-07 – Campo Grande (Mato Grosso do Sul)

26-08 – Goiânia (Goiás)

Copa Mercosul

16-09 – Buenos Aires (Argentina)

07-10 – Rivera (Uruguai)

Grande Final

09-12 – Curitiba (Paraná)