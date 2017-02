A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) acaba de confirmar todas as datas das provas da Fórmula Truck, na temporada 2017.

Nesta 21ª temporada da sua história, a Fórmula Truck fará duas corridas fora do Brasil: dia 9 de abril em Rivera, no Uruguai, na fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e em novembro, na Argentina, em cidade ainda a ser confirmada.

A abertura acontece dia 19 de março na pista gaúcha do Velopark, e o encerramento no final de novembro ou começo de dezembro em Curitiba.

CALENDÁRIO DE 2017 DA FÓRMULA TRUCK

19 de março – Velopark (RS)

9 de abril – Rivera (Uruguai)

7 de maio – Londrina (PR)

4 de junho – Cascavel (PR)

9 de julho – Interlagos (SP)

6 de agosto – Goiânia (GO)

3 de setembro – Caruaru (PE)

8 de outubro – Guaporé (RS)

5 de novembro – Argentina

26/11 ou 3/12 – Curitiba (PR)