A CR NovaDutra e o Instituto CCR inauguram no nesta quarta-feira (25/07), o novo Posto de Atendimento Odontológico do Programa Estrada para a Saúde, para atendimento aos motoristas profissionais. A instalação, localizada na Rodovia Presidente Dutra, km 81,9, sentido Rio de Janeiro em Roseira, no Vale do Paraíba, no estacionamento do Posto de Serviço Arco Iris, estarão abertas a partir das 11h.

A programação do evento – que acontece no dia em que se comemora o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos caminhoneiros e motoristas- conta com atividades voltadas para o motorista de caminhão como café da manhã, orientação sobre higiene bucal e sobre segurança no trânsito e ações do Programa Estrada para a Saúde – que acontece nos dias 25 e 26 de julho, das 11h às 21h.

No novo posto de atendimento odontológico, os usuários continuarão a realizar os procedimentos de aplicação de flúor, restauração, raspagem de tártaro e extrações simples, serviços que são disponibilizados aos motoristas desde o ano de 2008.

“Esse é mais um investimento para recebermos e cuidarmos dos profissionais do volante que trafegam pela rodovia mais importante do país. Cuidando da saúde, contribuímos para a prevenção e redução de doenças e, com isso, o caminhoneiro ganha uma melhor qualidade de vida e faz uma viagem melhor e mais segura”, comentou Carla Fornasaro, Gestora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da CCR NovaDutra.