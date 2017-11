A ZF Aftermarket acaba de inaugurar o seu novo Centro de Treinamento para Concessionárias ZF que atendem veículos comerciais e equipamentos fora de estrada em toda a América do Sul.

Com foco no segmento de reposição, a nova unidade, localizada em Itu/SP, conta com oficina para treinamentos técnicos- práticos e sala para aulas teóricas. Na oficina, estarão disponíveis para os alunos uma série de ferramentas especiais, equipamentos de diagnóstico e transmissões para montagem e desmontagem.

O objetivo do novo Centro é de continuar o processo de capacitação da Rede de Concessionárias ZF, para que tenham acesso a informações técnicas atualizadas. Há planos da ZF Aftermarket em expandir o conteúdo dos treinamentos para outras áreas que a empresa atua, como sistemas de freios, direção, suspensão, embreagem e amortecedor.

Nesta primeira fase, técnicos especialistas da ZF, responsáveis pelo atendimento da Rede de Concessionárias, ministrarão os treinamentos sobre transmissões presentes na frota da América Latina, como 5S, 6S, 9S, AS Tronic, Ecolife, entre outras. Os treinamentos serão organizados em módulos com duração de três a cinco dias. Já os técnicos da ZF Aftermarket continuarão o processo de atualização de aprendizado constante com os experts da ZF do Brasil e ZF Alemanha.

Para realizar o treinamento, as Concessionárias deverão acessar um site exclusivo onde serão informadas as datas disponíveis. O agendamento poderá ser feito no mesmo endereço.