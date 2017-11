A Iveco acaba de apresentar ao mercado uma campanha comercial para o segmento de furgões de carga. Intitulada “O furgão de peso com preço levinho”, a ação conta com a dupla César Menotti & Fabiano mostrando as vantagens que a Daily Gran Furgone 35S14 proporciona ao cliente, com preço promocional a partir de R$ 119.900. A promoção acontece até o final do estoque do modelo.

“O mercado reconhece a linha Daily por sua versatilidade e potência, adjetivos que também fazem parte da carreira de nossos parceiros sertanejos, que utilizam uma Daily Furgão em suas viagens pelo país”, comenta Maurício Correa, gerente de Marketing. A comunicação será veiculada na internet, em emissoras de rádio, canais abertos de TV e na mídia impressa.