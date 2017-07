Os serviços de atendimento ChameVolks e MAN Service acabam de incorporar um novo sistema para ampliar o relacionamento com os clientes da MAN Latin America. Trata-se do CRM que integra as informações e permite o rastreamento de todo o histórico do veículo. O objetivo é agilizar a abertura dos chamados e gerar mais rapidez nos atendimentos, reduzindo em até 50% o tempo da chamada.

Por meio dessas centrais 24 horas é possível realizar atendimento por meio de contato telefônico e mídias digitais, provendo informações, esclarecendo dúvidas ou prestando socorro a veículos com pane nos mais remotos pontos do país.

De acordo com a empresa, quando não é possível solucionar eventuais panes por meio desse atendimento, as equipes do ChameVolks e do MAN Service acionam a unidade de socorro mais próxima à localização do cliente de forma gratuita durante o período de garantia ou para os clientes que aderem a uma das modalidades dos contratos de manutenção.

“Graças à nova ferramenta os atendimentos do ChameVolks e do MAN Service serão realizados de forma ainda mais rápida, superando as expectativas dos clientes que solicitam o nosso suporte”, comenta Luciano Garcia, gerente de Serviços e Assistência Técnica da MAN Latin America.