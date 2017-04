O ChameVolks, serviço de atendimento ao cliente para ônibus e caminhões Volkswagen, completa 23 anos. Neste período, promoveu mais de 2 milhões de contatos telefônicos e mais de 200 mil atendimentos nas estradas Brasil e também Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile.

A central de atendimento 24 horas presta atendimento aos clientes por meio de contato telefônico, provendo informações, esclarecendo dúvidas ou prestando socorro a veículos com pane nos mais remotos pontos.

Quando não é possível solucionar eventuais panes por meio desse atendimento, a equipe ChameVolks aciona a unidade de socorro mais próxima à localização do cliente de forma gratuita durante o período de garantia ou para os clientes que aderem a uma das modalidades dos contratos de manutenção Volkstotal Prev, Powertrain ou Volkstotal Plus (veja abaixo como funciona cada modalidade).

A empresa anunciou que já está em fase de implantação o CRM ativo (Customer Relationship Management) ou sistema de gestão do relacionamento com o cliente, para complementar o ChameVolks. A meta é estreitar o atendimento aoos clientes, com ampla integração com diversos sistemas da companhia. O sistema já está em fase de implementação.

A MAN Latin America disponibiliza três tipos de contrato de manutenção para o frotista como para o autônomo: