Nos próximos dias 17 e 18 de maio será promovida mais uma edição do Caminhão 100%. A ação será realizada na Rodovia Castello Branco, no km 57 (sentido São Paulo). A iniciativa, desenvolvida pelo GMA – Grupo de Manutenção Automotiva, em parceria com o Grupo CCR, com o Programa Estrada para Saúde, tem como objetivo a checagem das condições de diversos componentes mecânicos, de segurança e de emissões dos caminhões, bem como a conscientização dos motoristas sobre a manutenção preventiva.

A ação, que completa sete anos, iniciou na Rodovia Presidente Dutra, ampliando-se para a Rodovia Castello Branco, em junho de 2013. No programa, os motoristas que participam das avaliações gratuitas recebem um relatório com o resultado dos itens checados, apontando o estado de cada componente.

No mês de junho, a avaliação do programa Caminhão 100% acontecerá nos dias 21 e 22 de junho, no mesmo local.