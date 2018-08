O GMA (Grupo de Manutenção Automotiva), realiza nesta quarta-feira (15/08) e amanhã (quinta), entre às 10h e 17h, mais uma edição do programa Caminhão 100%, ação que promove check up gratuito de saúde dos motoristas e das condições dos caminhões. Com apoio da Artesp (Agência de Transportes de São Paulo), o evento acontece na sede do Estrada para a Saúde, localizado no km 57 da Rodovia Castello Branco, sentido Capital. No local funciona também a Área de Descanso do Caminhoneiro.

Na parte de avaliação física e mental dos carreteiros, do Programa “Estrada para a Saúde”, da CCR ViaOeste, são realizados exames de glicemia, colesterol e pressão arterial; acuidade visual; cálculo de IMC; consultas especializadas com enfermeiros; tratamentos odontológicos preventivos e serviços como corte de cabelo e massagem bioenergética. Já para o caminhão, técnicos do programa Caminhão 100% verificarão gratuitamente itens mecânicos e de segurança dos veículos, independente da marca.