Nem mesmo a chuva impediu que um grande público, estimado em mais de 40 mil torcedores, marcasse presença no autódromo Eduardo Cabrera para acompanhar a segunda etapa da temporada 2017 da Fórmula Truck, disputada na cidade de Rivera, no Uruguai, onde a categoria se apresentou neste final de semana (09 de abril) pela primeira vez em seus 21 anos de existência.

A etapa teve como vencedor o paranaense Wellington Cirino. Ele, que tinha vencido pela última vez na categoria em maio do ano passado, em Campo Grande/MS, também comemorou a sua corrida de número 200, em 20 anos de participação na categoria. O resultado lhe garantiu a liderança do campeonato, com 100 pontos na tabela de classificação.

Seu principal adversário na corrida foi o colega de equipe Paulo Salustiano, que havia vencido a etapa anterior, disputada no Velopark/RS, e que na prova em Rivera ficou com o segundo lugar no grid, mesma posição que passou a ocupar na tabela de classificação do campeonato. A etapa contou com a participação de 11 caminhões no grid.

A próxima corrida da Fórmula Truck, terceira do campeonato de 2017, está marcada para o dia 07 de maio no autódromo de Londrina/PR, onde a categoria faz corridas pelo campeonato brasileiro desde 1996.

RESULTADO DA CORRIDA

1º Wellington Cirino (Mercedes-Benz)

2º Paulo Salustiano (Mercedes-Benz)

3º Fabrício Larrateia (Mercedes-Benz)

4º Joel Mendes (Scania)

5º Alan Chanoski (Iveco)

6º Cristina Rosito (Volvo)

7º Witold Ramasauskas (Mercedes-Benz)

8º Gabriel Cato (Scania)

9º Carolina Cánepa (Volvo)

10º Ricardo Gargiulo (Ford)