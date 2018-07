A Citroën realiza a avant-première de seu novo furgão Berlingo na FIPAN 2018 – Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de Alimentos. O modelo, chega às concessionárias da marca em agosto.

O Novo Citroën Berlingo apresenta capacidade de carga de 800 kg e um volume útil de 3 m³, conta com porta lateral deslizante de série, ideal para o carregamento em ambientes urbanos ou com espaço reduzido. O veículo é equipado com motor 1.6 16V Flex, que entrega 122 cv a 5.800 e um torque máximo de 16,1 kgfm a 4.000 rpm – sempre associado a uma caixa de câmbio manual de cinco marchas. O destaque fica por conta da tecnologia Flex Start, que elimina o reservatório de gasolina (‘’tanquinho’’), assim como comando de válvulas variável VVT. Recebeu Etiqueta A no PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular), do INMETRO.

A exposição do Novo Citroën Berlingo na FIPAN marca o início das vendas em toda a rede de concessionárias da marca no Brasil. Disponível em versão única, traz de série equipamentos como direção hidráulica, ar-condicionado, chave com telecomando, grade divisória de carga, ganchos para amarração, portas traseiras com abertura de 180°, volante com regulagem de altura, computador de bordo, entre outros.