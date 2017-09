A Citroën e a Peugeot acabam de apresentar ao mercado brasileiro seus lançamentos com foco no segmento de distribuição de cargas urbanas. Trata-se do Citroën Jumpy e Peugeot Expert. Os dois modelos vêm equipados com o Moduwork, que permite o levantamento do assento do passageiro lateral e possibilitando transportar gargas longas. Os veículos começam a ser comercializados a partir de outubro e ambos com preço sugerido a partir de R$ 79.990,00.

Conheça um pouco sobre cada veículo:

Citroën Jumpy

O novo veículo é disponível em duas versões de acabamento, permitindo que cada profissional escolha seu veículo em função de suas necessidades (ou ramo de atividade).

A plataforma modular oriunda da EMP2 assegura uma carga útil de 1.500 kg e um PBT total de 3.200 kg. Disponibiliza um compartimento de carga de 6,1 m³, podendo chegar a até 6,6 m3 com o Moduwork;

A carroceria tem 5.309 mm de comprimento, 2.204 mm de largura e um entre eixos de 3.275 mm. Sua altura, limitada a 1,93 m, permite acesso a garagens subterrâneas, como estacionamentos de shoppings, aeroportos, estacionamentos privativos.

O motor 1.6 Diesel Blue HDi permite 115 cv de potência máxima a 3.500 rpm e um torque de 30 kgfm a 1.750 rpm. A caixa de câmbio é manual de 6 marchas.

A Porta lateral é deslizante, com 935 mm, permitindo o acesso ao compartimento de carga e o carregamento de empilhadeiras. O veículo tem capacidade para transportar até três pessoas.

Entre as tecnologias em destaque estão o ESP (Controle de Estabilidade), Hill Assist (Assistente de partida em rampas), Limitador e Regulador de velocidade, Ar condicionado, Volante com regulagem de altura e profundidade, Retrovisor com ajuste elétrico, Banco do motorista com regulagem de altura.

Para fidelizar os clientes, a marca criou o Compromisso Citroën Pro, plano de serviços destinados a oferecer um serviço de Pós-venda.

Peugeot Expert