Os clientes que baixarem o aplicativo “Clube Irmão Caminhoneiro Shell”, plataforma de relacionamento da marca Shell com os caminhoneiros, recebem R$ 10,00 em bônus no celular

A campanha, com duração de dois meses, foi criada em parceria com a Minutrade, e possibilita a entrega de um único prêmio por número de celular cadastrado. A promoção conta com a participação das quatro principais operadoras de telefonia móvel do país.

“Com o bônus no celular, a empresa criou uma ação de relacionamento que potencializa a relação do caminhoneiro com a marca e entrega aos membros do Clube um prêmio instantâneo, de alto valor agregado, de um jeito simples, fácil e descomplicado. Participou, ganhou!”, conta Eduardo Jacob, CEO da Minutrade.

A iniciativa também tem objetivo de atrair a atenção de outros públicos com perfil semelhante ao dos motoristas de caminhão, que passam a maior parte do tempo viajando pelas estradas do Brasil e da América Latina.

Após o cadastro, o motorista automaticamente se torna sócio do Clube Irmão Caminhoneiro Shell, podendo usufruir de todos os benefícios da plataforma do programa de relacionamento.

Como participar?

Os clientes são impactados via smart message – mensagem em que o usuário interage apenas por cliques – e na sequência, são direcionados para a Google Play ou Apple Store, onde poderão realizar o download do aplicativo. Após o login, o membro do Clube recebe um total de R$ 10,00 em bônus no celular para utilizar em chamadas de voz, SMS e internet, além de ter acesso a promoções e iniciativas exclusivas do Clube.