A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) entrou com uma ação judicial contra a Resolução nº 640, aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no final do ano passado, que estabelece uma nova Combinação de Veículos de Carga (CVC).

A resolução altera a 211/2006 e autoriza a circulação e concessão de Autorização Especial de Trânsito (AET) para combinações de veículos de cargas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC) até 91 toneladas e 11 eixos.

A justificativa da CNTA é que o tráfego desses veículos afronta contra a segurança de trânsito e pode expor a sociedade a riscos.

Essa resolução veio por meio de solicitações do setor canavieiro e de grãos, justificando que o limite de peso e tamanho das composições atuais não acompanham as atividades do setor sucroalcooleiro, que pedia composições maiores, visando reduzir os custos de transporte de cana.