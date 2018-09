À cada dia, as novidades para o setor de transporte rodoviário de carga mostram que a tecnologia tem capacidade ilimitada de trazer novidades. A mais recente vem através da Scania, na Europa, onde a fabricante de caminhões e ônibus acabou de apresentar na Feira de Hannover, Alemanha, um colete com várias funções capazes de aumentar a segurança do carreteiro. Isso, a partir do momento que o colete é conectado via bluetooth ao smartphone.

Identificado como Scania C-me, trata-se de um colete “conectado” com várias funções de comunicação a ele integradas, tais como sistema de iluminação automática e alarme alerta de acidente, entre outras. De acordo com informações da Scania se, por exemplo, o motorista sofrer uma queda quando estiver fora do caminhão, e ficar imobilizado, o sensor do colete ativará uma chamada de emergência. O tal colete mostra, inclusive, o número de vezes que o motorista entrou e saiu da cabine.

Gerido por um App com diferentes possibilidades de configuração, o colete é preparado para agregar funções como como nível de iluminação (pode ser regulado de diferentes modos, como, por exemplo, que suas luzes acendam automaticamente quando o motorista sai da cabine à noite), as condições exteriores, o número de emergência, entre outras.

Em casos de emergência, um sensor capaz de detectar quando o caminhoneiro fica imobilizado após um movimento rápido involuntário (como uma queda) e aciona um alarme automático. Todas as funções podem ser ajustadas conforme a preferência do motorista. Informações como o local onde ele se encontra também são transmitidas pelo Smartphone para o sistema de gestão de frota da montadora, o Scania Fleet Management, ou outro número anteriormente indicado.

“É uma peça de vestuário que fica em constante estado de alerta e pode, de fato, fazer a diferença em situações que coloquem a vida do motorista em perigo”, disse Peter Hellberg, gestor de produto de acessórios para veículos na divisão global da Scania. Hellberg acrescentou que cabe a cada motorista de caminhão decidir com que nível de acompanhamento ele se sente confortável. O colete Scania C-me estará disponível na rede de concessionárias Scania na Europa até o final de 2018. Para o Brasil ainda não há previsão.