Durante o Inverno os motoristas de caminhão devem redobrar a atenção ao trafegar pelas estradas sob condições de neblina, fenômeno climático que ocorre devido ao menor índice pluviométrico, em que as águas evaporadas não resistem ao frio e se transformam em nuvens. O principal fator de risco ao trafegar nesta situação é a redução da visibilidade, a qual pode resultar em acidentes.

Comum nesse período de temperaturas mais baixas, ela dificulta a visibilidade, o que pode contribuir para que ocorram acidentes – entre eles atropelamentos envolvendo animais silvestres que cruzam as rodovias muitas vezes fugindo das queimadas, também mais frequentes diante do clima seco nesse período do ano. Segundo o Governo do Estado de São Paulo, em 2016 foram 1.191 atropelamentos de animais registrados nas estradas paulistas.

Uma característica a ser observada são os períodos de ocorrência dos acidentes provocados pela baixa visibilidade ocasionada pela neblina. Foi verificado que a maioria ocorre entre 5:00 e 6:00 hs da manhã, reduzindo a partir das 8:00 hs. Outro detalhe é que as ocorrências aumentam a partir do mês de maio, seguidos de junho e julho, vindo a reduzir a partir de agosto.

Para que esse cenário não coloque em risco uma viagem, a especialista em segurança, educação no trânsito e formação de condutores, Roberta Torres, alerta que é preciso atentar-se a cuidados como reduzir a velocidade para não ser surpreendido com uma freada brusca de algum veículo à frente, além de usar os faróis baixos, orientar-se pela pintura de faixa do acostamento da pista em situações mais extremas e manter as janelas abertas ou ligar a ventilação dentro do carro para não embaçar os vidros.

Outra dica dela é em caso de neblina muito densa, procurar algum local seguro para estacionar o carro e jamais parar no meio da pista ou no acostamento.

ORIENTAÇÕES DA PRF

– manter os faróis do veículo acesos, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública;

– Redução de velocidade: em uma rodovia de velocidade máxima de 80 km/h, por exemplo, o ideal é conduzir até a 60 km/h ou menos;

– Para uma melhor visibilidade é recomendado o uso de faróis baixos ou faróis de neblina, mas nunca faróis altos, pois prejudicam o próprio motorista e os de outros veículos. É importante se manter estritamente entre as faixas de rolamento pintadas na pista

– Nunca parar no acostamento ou ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento, pois pode confundir outros motoristas, levando-os a pensar que o caminhão está parado.